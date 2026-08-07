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ФедералПресс

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Алаудинов оценил потери ВСУ с начала спецоперации почти в 2,5 млн человек

Алаудинов оценил потери ВСУ с начала спецоперации почти в 2,5 млн человек

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что совокупные потери украинской армии с начала специальной военной операции, по его оценке, приближаются к 2,5 млн человек.

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