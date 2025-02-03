Зачем король Чарльз и королева Камилла едут на встречу с Папой в Италию в свою 20-ю годовщину свадьбы

Король Чарльз и королева Камилла отметят 20-ю годовщину свадьбы поездкой в Италию Король и королева впервые в 2025 году совершат международную поездку Король Чарльз III и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отметить 20-летие со дня свадьбы.
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