Невролог перечислила свыше 5 страшных последствий сидячей работы: Заставляет задуматься

Юлия Берёзкина рассказала "Известиям", что у офисных работников могут возникнуть проблемы с сердцем и осанкойВрач-невролог Юлия Берёзкина предупреждает, что у людей, имеющих сидячую работу, нередко появляются серьёзные проблемы со здоровьем.