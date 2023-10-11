Невролог перечислила свыше 5 страшных последствий сидячей работы: Заставляет задуматься

Юлия Берёзкина рассказала "Известиям", что у офисных работников могут возникнуть проблемы с сердцем и осанкойВрач-невролог Юлия Берёзкина предупреждает, что у людей, имеющих сидячую работу, нередко появляются серьёзные проблемы со здоровьем.
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