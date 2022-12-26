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"Чук и Гек": как на самом деле звали героев рассказа Аркадия Гайдара

"Чук и Гек": как на самом деле звали героев рассказа Аркадия Гайдара

22 декабря в российский прокат вышел фильм "Чук и Гек. Большое приключение". После выхода на экраны картины режиссера Александра Котта, старшее поколение вспомнило о когда-то популярной одноименного рассказа советского писателя Аркадия Гайдара.

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