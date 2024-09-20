В социальных сетях запустили фейк о вспышке холеры в Смоленской области

«Уже пришли предупредительные документы в больницу!» Дезинформацию вбросили в чат смоленских медиков Очередной фейк неустановленные пока лица запустили по интернету - смолянам в социальных сетях сообщают о надвигающейся вспышке холеры.
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