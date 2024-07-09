МО: ПВО уничтожили три БПЛА в Астраханской и один БПЛА в Белгородской областях

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Астраханской области и один беспилотник над территорией Белгородской области.
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