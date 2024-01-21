РЖД проведёт консультации с Госдумой по перевозке животных после гибели кота Твикса

Сотрудники холдинга уже провели служебное расследование и детально изучили ситуацию. РЖД при поддержке Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам улучшения правил перевозки животных в поездах.