РЖД проведёт консультации с Госдумой по перевозке животных после гибели кота Твикса

Сотрудники холдинга уже провели служебное расследование и детально изучили ситуацию. РЖД при поддержке Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам улучшения правил перевозки животных в поездах.
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