Наталья Подольская вышла в свет в «голом» платье

Певица Наталья Подольская опубликовала в социальных сетях фото в «голом» платье. Знаменитость решила одеться в прозрачное черное платье-макси с необычным кружевом, что совершенно обескуражило поклонников.
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