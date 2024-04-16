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Наталья Подольская вышла в свет в «голом» платье

Наталья Подольская вышла в свет в «голом» платье

Певица Наталья Подольская опубликовала в социальных сетях фото в «голом» платье. Знаменитость решила одеться в прозрачное черное платье-макси с необычным кружевом, что совершенно обескуражило поклонников.

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