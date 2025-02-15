Да, и это только начало, мстить будут по страшному...

Александр Симаков

Эта палка о двух концах. Они (такие же простые украинские бабы) и нам будут мстить, если остальные регионы войдут в состав России. А по этому эпизоду есть несколько вопросов. Оставила сиротой маленького ребёнка из-за того, что погиб старший сын? Это же какая разница в возрасте должна быть между её детьми, если на Украине "бусифицировали" с 25-летнего возраста? Если женщина поставила сумку на землю, значит она хотела её там ОСТАВИТЬ и спокойно отойти в сторонку. Но кто-то видимо привёл взрыватель в действие раньше времени и помимо её воли. И чтобы "замести следы". Этот эпизод похож на разборку между украинскими вояками, а не на личную месть какой-то обезумевшей от горя бабы. Кто-то же снабдил её взрывным устройством, уговорил или заставил приехать из Полтавского села Горишние Плавни в город Николаев (где Полтава, а где Николаев!). Она вышла из какого-то магазина? Возможно взрывное устройство было оставлено кем-то для неё в одной из ячеек шкафчиков для сумок у входа в магазин. Во всяком случае нашим спецслужбам надо этот случай взять на заметку - схема опробована и может применяться уже и в России.