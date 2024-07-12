Baza: Бизнес-коуч Наталья Закхайм вместе с семьей задержана в аэропорту Пулково

Популярного бизнес-инвестора и консультанта Наталью Закхайм задержали по прилете в Россию.В аэропорту Пулково задержана бизнес-коуч по инвестициям в недвижимость Наталья Закхайм, которая прилетела из Мексики вместе с мужем 10 июля.