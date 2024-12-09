По Сибири вначале ударят морозы до -30 градусов, а потом потеплеет "как на юге"

К концу недели температура повысится на 7-10 градусов и будет около нормы и на два градуса выше В Западной Сибири в начале этой недели будут 30-градусные морозы, а к концу недели температура существенно повысится, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.