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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о лимитичках «Ак Барса»: «Пока не очаровываемся, чтобы потом не разочароваться. Искусственное введение в состав ни к чему хорошему не приведет»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался после предсезонного матча с минским « Динамо » (1:2) на Кубке мэра Москвы .

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