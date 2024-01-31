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Новое поколение рамного внедорожника Toyota Fortuner: как оно будет выглядеть

Популярный в юго-восточной Азии внедорожник Toyota Fortuner в актуальном поколении появился на свет в 2015 году, став своеобразным заменителем пикапа Hilux для покупателей, которым оказался не нужен большой открытый грузовой отсек.

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