Валюты ждет новый годовой максимум с 1 октября – с чем связан прогноз и куда стремится рубль Евгения КомароваНа конец рубль достиг минимальных значений за год, и в октябре может установить новые антирекорды.
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