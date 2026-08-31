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Кто приедет из скорой на вызов с 1 сентября по новым правилам

Кто приедет из скорой на вызов с 1 сентября по новым правилам

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила работы скорой помощи. Новый профстандарт Минтруда № 634н, единые требования к медикам, сортировка вызовов и маршрутизация пациентов.

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