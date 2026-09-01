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Царьград

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"Ижавиа" переоформила 24 тыс. билетов после утраты сертификата

"Ижавиа" переоформила 24 тыс. билетов после утраты сертификата

Авиакомпания "Ижавиа" переоформила более 24 тыс. билетов после аннулирования сертификата. С 1 августа перевозки прекращены, начата пересадка пассажиров на партнёрские рейсы.

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