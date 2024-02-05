Экономист Тимошенко: интерес к негативу в экономике КНР разжигается умышленно

Сегодня на китайскую валюту негативное влияние оказывают геополитическая напряженность вокруг Тайваня, а также прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) об ускорении темпов инфляции и снижения ВВП до 4,6%.
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