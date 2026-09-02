В Череповце пьяный мужчина напал на случайного прохожего и забил его кулаками

В Вологодской области задержали 21-летнего мужчину, который без причины напал на прохожего и жестоко его избил, пострадавший не выжил.
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