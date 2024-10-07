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Царьград

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Внезапный ход Белоусова: Русские рвутся к Днепру. Окружение Покровска - подорваны важнейшие мосты. Тысячи солдат бежали

Внезапный ход Белоусова: Русские рвутся к Днепру. Окружение Покровска - подорваны важнейшие мосты. Тысячи солдат бежали

Понедельник, 7 октября, стал весьма богатым на события на фронте. Русские войска прорвали оборону противника, освободив ряд населённых пунктов.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Что-то не нравятся мне эти победные статейки. Враг еще очень серьезный. На его стороне очень много наемников, более 50 стран оказывают помощь не только оружием но и разведданными, оказывают помощь в сопровождении ракет и беспилотников на территории России. Важно удержать то, что уже отвоевали и не допустить прорывов. Беречь наших бойцов-защитников русского мира от фашистов и нацистов...
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6 час.
NS
Natalia Semeniuk
ПОБЕДЫ РОССИИ!!! УРА!
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4 час.
Ed Red
Чтой то пруха пошла. Радует, вот уже который день хорошие новости.
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4 час.

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