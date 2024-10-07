Внезапный ход Белоусова: Русские рвутся к Днепру. Окружение Покровска - подорваны важнейшие мосты. Тысячи солдат бежали

СТ

Сергей Туренко

Что-то не нравятся мне эти победные статейки. Враг еще очень серьезный. На его стороне очень много наемников, более 50 стран оказывают помощь не только оружием но и разведданными, оказывают помощь в сопровождении ракет и беспилотников на территории России. Важно удержать то, что уже отвоевали и не допустить прорывов. Беречь наших бойцов-защитников русского мира от фашистов и нацистов...