Посол Нечаев рассказал об интересе США к установлению мира на Украине

Россия замечает, что новая администрация США проявляет интерес к урегулированию украинского конфликта, и надеется на выход к стабильному миру.
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