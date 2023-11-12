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1 подписчик

Мобильный обзор «Королевства восьмидесятых» — протестировано iOS, Switch и Steam Deck — TouchArcade

Мобильный обзор «Королевства восьмидесятых» — протестировано iOS, Switch и Steam Deck — TouchArcade

Ну, это случилось снова. Я делаю обзор игры, которую Джаред назвал «Игрой недели». Мне хотелось бы верить, что это происходит потому, что мы видим качество конкретных игр, а также потому, что нам обоим нравится писать о замечательных играх для мобильных устройств.

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