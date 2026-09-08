Звезды телеканала РУ.ТВ выступили перед бойцами в госпитале Нижнего Новгорода

В военном госпитале Нижнего Новгорода прошел концерт для проходящих лечение и реабилитацию военнослужащих.
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