РОСБАЛТ

611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Мир погружается в средневековье! Наука, знания извращаются и становятся религией. Откуда взялась эта водородная глупо...С Украины в Герма...
  • Галина Шнайдер
    53-й год по нем плачет. Предатель страны, которая его вскормила. Или мало нам революций, которые не дают времени и во...Адвокат Навальног...
  • Сергей Зубарев Зубарев
    Водородный трубопровод-это страшнее водородной бомбы....С Украины в Герма...

«Оккупировала ООН, из Крыма сделала военную базу»: Зеленский выступил с обвинениями в адрес РФ

«Оккупировала ООН, из Крыма сделала военную базу»: Зеленский выступил с обвинениями в адрес РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский усомнился в том, что возможно «оживить» ООН в нынешних условиях. «Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН?», — задался он вопросом, выступая на 76-й сессии Генассамблеи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх