«Оккупировала ООН, из Крыма сделала военную базу»: Зеленский выступил с обвинениями в адрес РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский усомнился в том, что возможно «оживить» ООН в нынешних условиях. «Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН?», — задался он вопросом, выступая на 76-й сессии Генассамблеи.
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