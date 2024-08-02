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Власти Санкт-Петербурга приступили к работе по проектированию новых участков метро

Власти Санкт-Петербурга приступили к работе по проектированию новых участков метро

Власти Петербурга приняли решение подготовить документацию для проектирования нового участка Фрунзенско-Приморской (5-й) линии метро в северном направлении города.

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