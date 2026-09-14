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«Никуда не денется» – демократы не сомневаются, что Трамп реализует «волю Конгресса» и введёт «адские санкции» против РФ

«Никуда не денется» – демократы не сомневаются, что Трамп реализует «волю Конгресса» и введёт «адские санкции» против РФ

Законопроект покойного сенатора-русофоба Линсди Грэма об ужесточении санкций против России имеет все шансы на окончательное утверждение, но его реализацию может временно затормозить Дональд Трамп.

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