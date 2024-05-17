Эксперт назвал правила выбора выгодного вклада

Период выгодных депозитных ставок в банках приближается к завершению. Большинство банков не поднимают проценты по депозитам, а уже готовятся к их снижению в соответствии с уровнем ключевой ставки Центробанка России.
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