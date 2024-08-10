Александр Беглов: «В Петербурге 3800 семей получили социальные выплаты на покупку жилья»

С начала года город предоставил нуждающимся жителям выплаты на сумму в 14 млрд. рублей В 2024 году в Петербурге на содействие в приобретении жилья могут рассчитывать жители расселяемых коммунальных квартир, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, заемщики и созаемщики по договорам ипотечного кредитования, очередники «общей очереди» и молодые семьи.