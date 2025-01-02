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ВСУ в панике! Слишком быстрое наступление на Покровском фронте: движение к Удачному, зачистка в Нововасиловке

ВСУ в панике! Слишком быстрое наступление на Покровском фронте: движение к Удачному, зачистка в Нововасиловке

Вооруженные силы РФ продвинулись на 1 км западнее Волкова в сторону Котлино. Также были взяты под контроль населенные пункты Соленое, и началось наступление в направлении Удачного, что позволяет обходить Успеновку с севера и оказывать давление на Нововасиловку.

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