Бюджет вышел в плюс: июнь опроверг тревожные прогнозы

В июне ситуация с федеральным бюджетом заметно выправилась, хотя в ЦБ продолжают говорить о расходах казны как о проинфляционном факторе, не учитывая, что оперативные данные уже показывают другую динамику.
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