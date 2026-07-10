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Царьград

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Бюджет вышел в плюс: июнь опроверг тревожные прогнозы

Бюджет вышел в плюс: июнь опроверг тревожные прогнозы

В июне ситуация с федеральным бюджетом заметно выправилась, хотя в ЦБ продолжают говорить о расходах казны как о проинфляционном факторе, не учитывая, что оперативные данные уже показывают другую динамику.

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