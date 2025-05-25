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Царьград

7 021 подписчик

"Нет ли с ним Первого и Девятого?": Снимки генерала Суровикина удивили Сеть

"Нет ли с ним Первого и Девятого?": Снимки генерала Суровикина удивили Сеть

Недавние снимки генерала Сергея Суровикина изрядно удивили Сеть. Сперва он предстал перед публикой в костюме - сильно похудевший.

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Комментарии
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Амара Карпова
Верните Суровикина и освободите Попова🙏🙏🙏
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15 час.
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