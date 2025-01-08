ДПСО «Ямал» ищет без вести пропавшего в Ноябрьске Амира Абдулаева

На Ямале больше семи месяцев не могут найти без вести пропавшего жителя Ноябрьска Амира Абдулаева. Мужчина исчез 31 мая 2024 года, сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд (ДПСО) «Ямал» в официальном telegram-канале.
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