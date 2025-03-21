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Мойка78.ру Новости СПб

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Мурманск получит два кредита на сумму 485 миллионов рублей

Мурманск получит два кредита на сумму 485 миллионов рублей Два кредита на сумму 485 миллионов рублей получит Мурманск от Совкомбанка, который принял участие в соответствующих аукционах.

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