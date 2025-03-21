Мурманск получит два кредита на сумму 485 миллионов рублей Два кредита на сумму 485 миллионов рублей получит Мурманск от Совкомбанка, который принял участие в соответствующих аукционах.
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Мурманск получит два кредита на сумму 485 миллионов рублей Два кредита на сумму 485 миллионов рублей получит Мурманск от Совкомбанка, который принял участие в соответствующих аукционах.