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Минтранс разработал меры защиты флота в Азовском море из-за атак ВСУ на гражданские суда

Минтранс разработал меры защиты флота в Азовском море из-за атак ВСУ на гражданские суда

На прошлой неделе погибли два моряка, 10 получили раненияМинтранс разработал меры по защите гражданского флота в Азовском море в связи с участившимися атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суда, сообщили в ведомстве.

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