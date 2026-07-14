Минтранс разработал меры защиты флота в Азовском море из-за атак ВСУ на гражданские суда

На прошлой неделе погибли два моряка, 10 получили раненияМинтранс разработал меры по защите гражданского флота в Азовском море в связи с участившимися атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суда, сообщили в ведомстве.
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