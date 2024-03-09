BALDUR´S GATE 3 DELUXE EDITION ⭐️STEAM⭐️✅ГАРАНТИЯ✅ https://irongamers.ru/sale/key/3828887 – Игра работае...

BALDUR´S GATE 3 DELUXE EDITION ⭐️STEAM⭐️✅ГАРАНТИЯ✅https://irongamers.ru/sale/key/3828887 – Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт с игрой Baldur´s Gate 3 для игры в оффлайн режимеАккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игру◾ Вы сможете менять аккаунты Steam между собой, если захотите зайти на другой аккаунт (не надо будет каждый раз запрашивать код)◾ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ — ПОЖИЗНЕННАЯ!◾ Активация происходит без сторонних программ◾ Доступ остается ваш навсегда источник.