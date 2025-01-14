Как утилизировать новогоднюю елку правильно?

Старый Новый год прошел, а это значит, пришло время выбрасывать елки. С 14 января это уже можно делать без сомненийТем, кто предпочитает не заморачиваться и планирует как обычно просто отнести елку на помойку, стоит напомнить, что за это полагается штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.