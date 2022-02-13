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Варламов попал в ковид-список после раскатки перед матчем с «Калгари». Бэкапом Сорокина стал бывший вратарь студенческой команды

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов попал в ковид-протокол. Об этом стало известно уже после начала выездного матча против «Калгари» (2:3, третий период).

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