Чтоб женщина работала и отдавала все деньги даже не мужу, а сожителю - такие сейчас мечты у патриархалов

ONIX

Как всегда автор выдёргивает из контекста фразы,которые в массы несут некоторые мужские движения. 1) если мужчины и пишут о финансовой подоплеке,то это всегда на уровне жены,а не сожительницы,поэтому автор и уделила повышенное внимание,как папеньки родных дочурок не отдавали за голодранцев переключив внимание читателе с явной лжи. Вообще,чисто по логике,я себе слабо представляю,когда М и Ж,ОБА РАВНОЦЕННО вкладывались в квартиру,имущестВО ,авто,дачу и мужчина возмущался бы справедливому разделу имущества. А вот,когда баба жила по принципу: мои деньги,это мои деньги,а твои наши,а еще точнее мои,то недовольство мужей,вполне естественно. Кстати,оттого,что женщина ходит на работу,не является гарантией того что она приносит деньги в семейный бюджет: просто ее нет дома Автор или по молодости или специально не упомянула,когда в СССР, муж вообще отдавал все деньги жене,а та выделяла ему рубль на обед,как ребенку в школе,п некоторые особо бережливые бутерброды собирали,что бы не тратиться и это было нормой в социуме и я не помню,что бы это женщин, когда либо возмущало. Более того,женщины выгребали из карманов все заначки мужей,тем самым,общество само,создало в домашний матриархат,где вся задача мужчин была приносить деньги,передавая ресурсы женщине. Вся эта идилия для женщин,закончилась в начале 90-х,когда многие мужчины потеряли работу,что послужило тотальному развалу общества. Женщины попросту предали своих мужчин и слова: и в горе и в радости,превратились в пшик. Получается,что семья держалась только на деньгах приносимые мужем. У мужчин тоже есть *генетическая *память и они уже не хотят дважды наступать на грабли