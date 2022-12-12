Пост №1" у Вечного огня в Москве стал символом России

«Пост №1» - у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве - отмечает 25 лет. Подготовка будущих часовых длится около 4,5 месяца, рассказал командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО генерал-майор Андрей Филякин.