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Пост №1" у Вечного огня в Москве стал символом России

«Пост №1» - у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве - отмечает 25 лет. Подготовка будущих часовых длится около 4,5 месяца, рассказал командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО генерал-майор Андрей Филякин.

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