Когда пройдет инаугурация Владимира Путина и кого на нее пригласят?

Зоя Копань

Хотелось бы чтобы новый, старый президент почистил правительство РФ, мечталось бы чтобы разогнал Думу, с вероятно купленным у "избирателей, "мандатами, и были выбраны честно и достойно наши воины с СВО! И ещё, мне непонятны Думы в городах, зачем они, объясните мне пожалуйста, людей не хватает на предприятиях а они просто так протирают штаны если все указания и законы идут из ГД? Хотелось бы чтобы были почищены ряды чиновников!