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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Когда пройдет инаугурация Владимира Путина и кого на нее пригласят?

Когда пройдет инаугурация Владимира Путина и кого на нее пригласят?

Все произойдет уже в ближайшее время В России завершился подсчет голосов на выборах президента.

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Комментарии
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Зоя Копань
Хотелось бы чтобы новый, старый президент почистил правительство РФ, мечталось бы чтобы разогнал Думу, с вероятно купленным у &quot;избирателей, &quot;мандатами, и были выбраны честно и достойно наши воины с СВО! И ещё, мне непонятны Думы в городах, зачем они, объясните мне пожалуйста, людей не хватает на предприятиях а они просто так протирают штаны если все указания и законы идут из ГД? Хотелось бы чтобы были почищены ряды чиновников!
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