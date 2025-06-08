Nissan готовит новую глобальную модель: это дешевый электрический седан N7

Nissan рассматривает возможность вывода своего нового электрического седана N7 на японский рынок. Эта машина была создана в рамках совместного предприятия Dongfeng-Nissan и является первым полностью электрическим седаном, построенным на новой ….
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