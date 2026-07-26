Личный опыт: как я превратила Telegram-бота в главный источник клиентов для своей психологической практики

Мир психологического консультирования переживает тектонический сдвиг. Уже недостаточно просто быть хорошим специалистом — нужно быть видимой, доступной и, что самое важное, вызывать доверие еще до первой встречи.
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