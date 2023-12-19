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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейд Каннингмен набрал рекордные в карьере 43 очка, «Детройт» потерпел 24-е поражение подряд

Кейд Каннингмен набрал рекордные в карьере 43 очка, «Детройт» потерпел 24-е поражение подряд

Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингмен в матче с «Атлантой» (124:130) набрал рекордные в карьере 43 очка.

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