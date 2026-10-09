Путин: торговля России со странами СНГ за год выросла еще на 19%

Товарооборот России со странами СНГ продолжает уверенно расти, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств Содружества в узком составе.
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