«Мудрик очень опасен – никогда не видел, чтобы кто-то так бегал. Феликс напоминает Азара, вся игра идет через него». Антонио о новичках «Челси»

Микаил Антонио оценил подписания «Челси» в зимнее трансферное окно. В подкасте Footballer’s Football нападающий «Вест Хэма» поделился впечатлениями от матча против «синих» 11 февраля, который завершился вничью со счетом 1:1.
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