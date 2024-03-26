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Роспотребнадзор: в РФ за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в РФ за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России сократилась на 3,8%, в то время как количество случаев коронавируса осталось на уровне предыдущей недели, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

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