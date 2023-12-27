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Что нужно знать водителю, чтобы защитить свои права перед инспектором ГИБДД

Что нужно знать водителю, чтобы защитить свои права перед инспектором ГИБДД

Как правило водители знают только ПДД РФ, другие законы регламентирующие их дорожную «жизнь» водители не знают, поэтому остановив автомобиль инспектору ГИБДД всегда легче чем водителю, так как последний плохо знает свои права и законы РФ, а следовательно инспектору ГИБДД всегда легче водителя наказать, так как отстоять свои права грамотно он не может.

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