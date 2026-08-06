ВСУ ранили четырёх человек в Белгородской области беспилотниками

В Белгородской области четверо человек пострадали от ударов ВСУ. В сёлах Толоконное и Новая Таволжанка дроны нанесли ранения мужчине и мотоциклисту, в Никольском взрывоопасный предмет ранил человека, а в Новеньком у женщины диагностирована акубаротравма.