Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

ВСУ ранили четырёх человек в Белгородской области беспилотниками

ВСУ ранили четырёх человек в Белгородской области беспилотниками

В Белгородской области четверо человек пострадали от ударов ВСУ. В сёлах Толоконное и Новая Таволжанка дроны нанесли ранения мужчине и мотоциклисту, в Никольском взрывоопасный предмет ранил человека, а в Новеньком у женщины диагностирована акубаротравма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии