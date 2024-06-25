Приведение оружия с оптикой к нормальному бою для охоты

В этом материале мы попытаемся определить оптимальный алгоритм приведения оружия к нормальному бою. С одной стороны, тема довольно избитая, с другой, как и везде, здесь достаточно тонкостей, о которых будет интересно поговорить.
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