Нарколог Клименко рассказала о последствиях употребления алкоголя до 21 года

Употребление алкоголя в возрасте от 18 до 21 года может серьезно навредить развитию мозга. Об этом в интервью РИА Новости заявила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им.
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