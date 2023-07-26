Он больше и надежнее Camry: в Россию везут новый седан от Toyota

Обновление автомобильного ассортимента в России во многом идет за счет параллельного импорта. В частности, у россиян скоро появится возможность приобрести новый седан Toyota Avalon 2023, который на днях был презентован в Китае в улучшенном варианте.
Обновление автомобильного ассортимента в России во многом идет за счет параллельного импорта. В частности, у россиян скоро появится возможность приобрести новый седан Toyota Avalon 2023, который на днях был презентован в Китае в улучшенном варианте.
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